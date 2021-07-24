Безос хочет вынести на орбиту всю загрязняющую окружающую среду промышленность

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить на орбиту всю загрязняющую окружающую среду промышленность.

Об этом он заявил в интервью NBC News.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это — единая планета, одна на всех, и такая хрупкая… Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем ею пренебрегать и плохо с ней обращаться", — заявил миллиардер.

По мнению богатейшего человека в мире, чтобы спасти планету, нужно перенести загрязняющую окружающую среду промышленность в космос.

При этом на достижение этой цели уйдут "десятки и десятки лет, но начать нужно", считает Безос.

Напомним, суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin 20 июля впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми.

Кроме Безоса, на New Shepard в космос слетали его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также пилотесса Уолли Фанк (82 года) и голландец Оливер Дэемен (18 лет). Последние двое, таким образом, являются самым старым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Известно, что ракета-носитель взлетела, достигла высоты около 50 километров, после чего от нее отделилась капсула с экипажем. После этого ступень и капсула разделились, ступень опустилась на Землю через 7 мин 23 секунды после старта.

Поднявшись на высоту свыше 100 км и после пересечения линии Кармана — условной границі, с которой, как считается, начинается космос, — капсула с экипажем опустилась на Землю. В целом полет длился не более 10 минут.