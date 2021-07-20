Политика 1 час назад

В Раде заговорили о замене министра обороны Тарана: на его место претендует Ирина Верещук

Депутат заявила, что Минобороны должен возглавить именно политик, и воспримет такое свое назначение "как приказ"

Ирина Верещук. Фото: Facebook-страница политика Ирина Верещук. Фото: Facebook-страница политика
Ирина Верещук. Фото: Facebook-страница политика

Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк заявляет, что во фракции правящей партии "Слуга народа" намерены уволить министра обороны Андрея Тарана, заменив его неким нардепом от СН. Об этом он сообщил журналистам, передают "Українськi Новини".

"Откровенно говоря, то, что я могу подтвердить по слухам, это господин Таран, министр обороны. Говорят, что его заменят. Говорят, что есть даже кандидатура в "Слуге народа", — сказал Железняк.

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Фамилию возможной кандидатуры на должность министра обороны глава оппозиционной фракции не назвал, однако подчеркнул, что "Голос" намерен поддержать отставку Тарана в случае вынесения этого вопроса на голосование.

В свою очередь депутат Рады от СН Ирина Верещук заявила журналистам во вторник, что претендует на место Тарана. Соответствующее прямое включение транслировал канал "Украина 24".

"Тут не желание или нежелание является основным. Тут есть Верховный главнокомандующий, который принимает такое решение, это его конституционная обязанность. И я думаю, что в данном случае давайте дождемся именно его решения", — подчеркнула она.

В ответ на вопрос, справляется ли со своими задачами действующий министр Таран, Верещук отметила, что "это вопрос к главнокомандующему, он должен дать свою оценку, а мы на комитете свою оценку уже дали". При этом она подчеркнула, что готова возглавить Минобороны и воспримет это назначение как приказ.

"Как вы думаете, я чувствую в себе силы или нет? Я бы согласилась. Я уже это говорила тысячу раз. Я приму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, что требуется для сегодняшней армии, когда мы говорим о реформировании", — сказала Верещук.

По ее словам, Минобороны является именно тем политическим орган, во главе которого должен стоять "человек, который умеет делать политику, который разбирается в этом, является менеджером и фактически обслуживает воюющее войско".

"Разделение полномочий, дела, касающиеся увеличения финансирования на зарплаты, жилищные вопросы, — это все вопросы к министру обороны. А война, все, что касается стратегии войны, — это вопрос к командующему Вооруженных сил и к тем, что сегодня воюет", — добавила нардеп.

Напомним, что ныне Верещук возглавляет подкомитет по государственной безопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также она входит во временную следственную комиссию Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в период в 2014-2018 годах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге.

Таран занимает должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Отметим также, что 13 июля Арсен Аваков, который занимал должность министра внутренних дел более семи лет — с февраля 2014 года,  подал заявление об увольнении с должности, которое Рада поддержала 15 июля. Новым руководителем министерства 16 июля был назначен Денис Монастырский.

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