Рада уволила министра экологии Абрамовского

Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, один был против, а 17 воздержались.

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Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года. Напомним, что 19 октября 2021 года стало известно, что он подал в отставку.

Перед этим на заседании СНБО 15 октября рассматривался вопрос об обоснованности выдачи Минэкологии разрешений на добычу полезных ископаемых 23 компаниям.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда на брифинге заявил, что с этим будет разбираться Служба безопасности Украины, и высказал недовольство работой министра Абрамовского.

При этом сам Абрамовский ранее уже подавал в отставку — это произошло в декабре 2020 года, спустя всего полгода работы министра. Одновременно в отставку подал и тогдашний министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. Последний был оперативно уволен парламентом, а вот увольнение Абрамовского тогда рассматривать не стали.