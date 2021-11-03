Политика 1 час назад

Рада уволила министра экологии Абрамовского

Ранее он уже подавал в отставку с этой должности, но в прошлый раз это ничем не закончилось

Роман Абрамовский. Фото: пресс-служба Минэкологии Роман Абрамовский. Фото: пресс-служба Минэкологии
Роман Абрамовский. Фото: пресс-служба Минэкологии

Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, один был против, а 17 воздержались.

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Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года. Напомним, что 19 октября 2021 года стало известно, что он подал в отставку.

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Перед этим на заседании СНБО 15 октября рассматривался вопрос об обоснованности выдачи Минэкологии разрешений на добычу полезных ископаемых 23 компаниям.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда на брифинге заявил, что с этим будет разбираться Служба безопасности Украины, и высказал недовольство работой министра Абрамовского.

При этом сам Абрамовский ранее уже подавал в отставку — это произошло в декабре 2020 года, спустя всего полгода работы министра. Одновременно в отставку подал и тогдашний министр по делам ветеранов Сергей Бессараб. Последний был оперативно уволен парламентом, а вот увольнение Абрамовского тогда рассматривать не стали.

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