Политика 20 минут назад

Глава Минприроды рассказал, сколько денег потребуется на высадку 1 млрд Зе-деревьев

По словам чиновника, деньги пойдут как из госбюджета, так и за счет лесных хозяйств

Роман Абрамовский. Фото: Минприроды Роман Абрамовский. Фото: Минприроды
Роман Абрамовский. Фото: Минприроды

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявляет, что для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" в ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств и из госбюджета.

Об этом он сказал, комментируя инициативу, озвученную президентом Владимиром Зеленским на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает "Интерфакс-Украина".

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"По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств. Также предусматривается привлечение средств из государственного бюджета. Мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности хозяйств уже в этом году. Как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн", — отметил чиновник.

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По словам министра, по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Кроме того, Абрамовский сообщил, что Минэкологии должно до 31 июля подать на согласование правительства проект Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение по климату.

"Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность противодействия климатическим изменениям. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса", — сказал министр в комментарии проекту Green Deal.

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Напомним, ранее в рамках упомянутого форума 7 июня Зеленский объявил целью увеличить за 10 лет площади лесов в Украине на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года в Украине хотят высадить 1 млрд деревьев.

В свою очередь, Минэкологии 1 апреля представило проект распоряжения Кабмина "Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение" и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году относительно уровня 1990 года.

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