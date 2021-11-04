Политика 50 минут назад

Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

Бывший боец добробата "Айдар" после трех месяцев в СИЗО отправится уже под домашний арест

Фото: Facebook/Тарас Безпалий Фото: Facebook/Тарас Безпалий
Фото: Facebook/Тарас Безпалий

Печерский районный суд Киева сменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест гражданину Владимиру Прохничу, который в августе прошел в здание Кабинета министров и угрожал взорвать там гранату.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Тарас Безпалый. Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

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Напомним, бывший боец добровольческого батальона "Айдар" и житель Ирпеня Киевской области Прохнич 4 августа, угрожая гранатой, прошел в 6-й подъезд здания Кабмина, использующийся лишь для рабочих здания правительства, но не для топ-чиновников. Правоохранители провели с ним переговоры, и в итоге он сдался.

Сообщалось, что в "Айдаре" Прохнич был сапером, был контужен, из-за чего является инвалидом. Свои действия и требования, судя по публиковавшимся видео с места происшествия, он внятно объяснить не мог.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что с задержанным "будут проводиться следственные действия, включая психиатрическую экспертизу".

Действия мужчины были квалифицированы по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

6 августа Печерский райсуд Киева решил отправить Прохнича под арест в СИЗО без возможности выхода под залог.

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