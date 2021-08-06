Суд отправил под арест угрожавшего взорвать гранату в Кабмине экс-АТОшника

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог для Владимира Прохнича, который 4 августа прошел в здание Кабинета министров и угрожал взорвать там боевую гранату.

Как передает "Суспільне", пришедшую на заседание группу поддержки Прохнича из его знакомых в зал суда не пропустили.

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В свою очередь, защита подозреваемого на заседании выступила с ходатайством отпустить его на поруки. Во время заседания сам Прохнич не выступал, но его адвокат зачитал обращение подзащитного.

"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своим необдуманными импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести любому вред", — говорится в нем.

При этом адвокат Тарас Безпалый заявил, что прежде чем избирать меру пресечения для Прохнича, необходимо проверить психологическое состояние его подзащитного, в том числе выяснить, осознавал ли он свои действия.

На заседании также выступил побратим Прохнича, который приехал вести с ним переговоры в ходе инцидента в Кабмине 4 августа, — Василия Олексюка. По его словам, задержанный еще в здании правительства заявил, что не хочет никого убивать, и его "все достали".

"Мне позвонили из управления по госохраны и попросили контакты бывших АТОшников из Бучи. Я сказал: если это о Кабмине, то я поеду сам. Потом за мной приехала машина, потом мне дали инструктаж. Затем я по лестнице поднялся. Володя сидел с левой стороны. Рядом сидел мужчина, который скотчем мотал ему руку. Он спросил: "Вася, ты здесь?". Я говорю "Давай я заберу". Он говорит: "Они меня все достали". Он сказал: "Я не хочу никого убивать" и "я не хочу в тюрьму". Он уронил слезу. И я говорил, говорил, дожимал. Левой рукой он хватает гранату. Я говорю: "Вова, не надо". Он снимает боевую часть сам. И потом техническая служба принесла специальный круг. Он сам положил туда гранату. Накрыли бронежилетом. Зашли спецназовцы. Я сказал "только не надо его ломать". Затем мы вышли на улицу, я отдал гранату. И потом обнял Володю, сказал ему "главное, что живой", — рассказал Олексюк, добавив, что готов взять Прохнича на поруки.

В свою очередь, Виктория Дворецкая, служившая вместе с Прохничем с начала войны на востоке Украины, охарактеризовала его как одного из лучших бойцов в подразделении. Впоследствии, в 2016 году, по ее словам, они познакомились ближе.

"Я была командиром роты, а он был моим подчиненным, старшим среди саперов. У Вовы такая специальность: он не подвергался эмоциям, он мог себя контролировать даже тогда, когда терял своих", — рассказала женщина.

Также она добавила, что Прохнич после войны имел психологические проблемы и страдал от головной боли. При этом Дворецкая отметила, что Прохнич не привык делиться своими проблемами.

Кроме того, служившая в "Айдаре" Людмила Минюк, заявившая, что находилась в близких отношениях с Прохничем, также рассказала, что тот во время войны получил тяжелые ранения и контузию и страдал от сильной головной боли. При этом Минюк также заявила, что, по ее информации, подозреваемый имеет т другие проблемы со здоровьем — в частности, опухоль в мозге и "очень серьезное заболевание крови". Она добавила, что Прохнич ни разу не проходил системную реабилитацию после войны.

Адвокат подозреваемого сообщил, что о готовности взять Прохнича на поруки заявили, в частности, экс-командир "Айдара", бывший депутат Верховной Рады Сергей Мельничук и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

После этого заявления суд объявил перерыв, в ходе которого адвокаты подтвердили, что у подзащитного опухоль мозга. В то же время они добавили, что не успели получить больничную выписку. В то же время сообщается, что адвокаты имеют документальное подтверждение того, что во время войны Прохнич получил травму головы.

После перерыва перед судом выступали изъявившие готовность взять Прохнича на поруки. В частности, Мельничук заявил, что инциденты с ветеранами, подобные тому, что произошел с Прохнич, не редкость, но он не хочет политизировать эту тему.

"Это — выражение протеста на то, что в стране есть. Но я не хочу это политизировать, потому что данная ситуация, имея и политическую окраску, она более медицинская. Данный случай — это болезнь и последствия болезни, которые были обременены войной. Последствия, ранений, контузий. В том, что произошло, должны разбираться специалисты ", — подчеркнул экс-нардеп.

Напомним, бывший боец добровольческого батальона "Айдар" и житель Ирпеня Киевской области Прохнич 4 августа, угрожая гранатой, прошел в 6-й подъезд здания Кабмина, использующийся лишь для рабочих здания правительства, но не для топ-чиновников. Правоохранители провели с ним переговоры, и в итоге он сдался.

Сообщалось, что в "Айдаре" Прохнич был сапером, был контужен, из-за чего является инвалидом. Свои действия и требования, судя по публиковавшимся видео с места происшествия, он внятно объяснить не мог.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что с задержанным "будут проводиться следственные действия, включая психиатрическую экспертизу".

Мужчине вручили подоздрения по трем статьям — 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

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