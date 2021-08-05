Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине экс-АТОшнику сообщили о подозрении по трем статьям

Следователи Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 43-летнему Владимиру Прохничу, прошедшему накануне в здание Кабинета министров и угрожавшему взорвать там боевую гранату. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия мужчины квалифицированы по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием).

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Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

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Напомним, бывший боец добровольческого батальона "Айдар" и житель Ирпеня Киевской области Прохнич 4 августа, угрожая гранатой, прошел в 6-й подъезд здания Кабмина, использующийся лишь для рабочих здания правительства, но не для топ-чиновников. Правоохранители провели с ним переговоры, и в итоге он сдался.

Сообщалось, что в "Айдаре" Прохнич был сапером, был контужен, из-за чего является инвалидом. Свои действия и требования, судя по публиковавшимся видео с места происшествия, он внятно объяснить не мог.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что с задержанным "будут проводиться следственные действия, включая психиатрическую экспертизу".

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