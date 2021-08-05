Общество 1 час назад

Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине экс-АТОшнику сообщили о подозрении по трем статьям

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, следователи выясняют его мотивы

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Следователи Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 43-летнему Владимиру Прохничу, прошедшему накануне в здание Кабинета министров и угрожавшему взорвать там боевую гранату. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия мужчины квалифицированы по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Читайте также:
В Киеве самоубийца подорвал себя на крыше недостроенного корпуса психбольницы

Напомним, бывший боец добровольческого батальона "Айдар" и житель Ирпеня Киевской области Прохнич 4 августа, угрожая гранатой, прошел в 6-й подъезд здания Кабмина, использующийся лишь для рабочих здания правительства, но не для топ-чиновников. Правоохранители провели с ним переговоры, и в итоге он сдался.

Сообщалось, что в "Айдаре" Прохнич был сапером, был контужен, из-за чего является инвалидом. Свои действия и требования, судя по публиковавшимся видео с места происшествия, он внятно объяснить не мог.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что с задержанным "будут проводиться следственные действия, включая психиатрическую экспертизу".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства
Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства
Из-за взрыва на шахтоуправлении "Покровское" умерли уже пятеро горняков
Из-за взрыва на шахтоуправлении "Покровское" умерли уже пятеро горняков
Начальник киевской полиции Крищенко подал в отставку — СМИ
Начальник киевской полиции Крищенко подал в отставку — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Суд решил вернуть долю Group DF в ЗТМК в собственность государства

  3. ЕС призвал Украину прекратить выдавать своим гражданам по два заграничных паспорта

  4. На закрытом заседании ВАКС избрал меру пресечения экс-судье Чаусу (ОБНОВЛЕНО)

  5. Кабмин одобрил физическое отделение Украины от электросетей России и Беларуси

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...