Общество 10 минут назад

В Киеве самоубийца подорвал себя на крыше недостроенного корпуса психбольницы

Говорят, что парень гулял по заброшенному зданию с девушкой

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

21-летний парень погиб вечером 29 июля в результате взрыва на крыше недостроенного здания на территории парка "Кирилловский Гай" в Киеве. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве сообщение об инциденте поступило правоохранителям около 23:00.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.

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Предварительно установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель 2000 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина его смерти.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство, с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.

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В свою очередь, как сообщает ресурс "Киев оперативный", взрыв, который поздно вечером в четверг был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, произошел около 23:10.

По предварительной информации, по недостроенному зданию на территории психбольницы на улице Кирилловской, 103 гуляли парень с девушкой.

"Девушка вышла на улицу из этого здания, и в этот момент произошел взрыв. Без шансов на жизнь — скончался на месте. Говорят, что парень сам себя подорвал. Чем именно — должно установить следствие", — описывается инцидент.

Напомним, что накануне в одном из торговых центров Оболонского района Киева взорвался почтомат, причем аналогичное происшествие примерно в то же время случилось в Одессе. В обоих случаях сдетонировало взрывное устройство.

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