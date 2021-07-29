В киевском торговом центре произошел взрыв в почтомате (ФОТО)

Утром 29 июля в одном из торговых центров Оболонского района Киева произошел взрыв в почтомате.

Как сообщает Главное управление полиции в столице, на место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Полицейские провели на месте все необходимые первоочередные следственные действия. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту следователи Оболонского управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, месяц назад взрыв прогремел в жилом многоквартирном доме в селе Белогородка под Киевом. В полиции выяснили, что взрыв был организован с целью сокрытия убийства.

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