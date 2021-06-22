Скрыть убийство: в Нацполиции назвали причину взрыва в пятиэтажном доме в Белогородке

Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Белогородке Киевской области стало желание скрыть убийство. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО.

Об этом заявил в эфире на телеканале "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, что 21 июня в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. В результате ЧП госпитализированы два человека, из них один ребенок 2008 года рождения. Кроме этого, пострадали еще шесть человек, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались.

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Предварительно стало известно, что мужчина 1978 года рождения убил жителя сгоревшего дома — на его теле обнаружены ножевые ранения, убитому вырезали сердце и часть легких. Подозреваемый задержан и находится в СИЗО.

"Человек был убит ножом. Было вырезано сердце. Эксперты скажут, было ли совершено это преступление под воздействием наркотических или алкогольных веществ", — говорит Геращенко.

Пятиэтажный дом в Белогородке Киевской области, где произошел взрыв. Фото: Национальная полиция / Facebook

Геращенко предположил, что вина за пожар, из-за которого пострадали жители дома, лежит полностью на подозреваемом. При этом он добавил, что на возмещение убытков пострадавшим от пожара также могут быть выделены средства из фондов областной администрации.

"Если преступник убил кого-то, поджег квартиру и другие жители пострадали, полностью вся вина на нем, в том числе компенсация за то, что он наделал ... Ему может грозить пожизненное заключение. Уголовный кодекс говорит, что убийство особенно жестокими методами, соединенное с пытками, это может быть пожизненное заключение ", — заявил он.

Начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил на своей странице Facebook подробности убийства. Так, по его словам, 47-летний уроженец Кременчуга погиб не в результате пожара, а ему перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких.

"Взрыв газа", "пожар", "несчастный случай", — какие только версии не выдвигали после чрезвычайного происшествия в селе Белогородка Бучанского района. Впрочем, как оказалось, 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства. Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Сотрудники управления уголовного розыска, а также оперативники Бучанского районного управления полиции установили лицо, которое в настоящее время обоснованно подозревается в совершении этого убийства. Злоумышленником является моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Известно, что последний имеет семью, но она живет в Севастополе", — пишет Андрей Небытов.

По словам Небытова, мужчина задержан по статье статьи 208, помещен в изолятор временного содержания. Следователи и оперативники работают над сбором доказательной базы для объявления ему подозрения по двум статьям — умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом.

Напомним, что в Харькове пять человек получили ранения при взрыве гранаты.