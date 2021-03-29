Зарезали и выбросили в канаву: Под Киевом нашли тело активиста-ветерана АТО

В Киеве задержали трех человек, подозреваемых в причастности к похищению и убийству общественного активиста и добровольца. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта указанные лица, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего в Печерском районе Киева, около часа удерживали его против его воли, нанося удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой усадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

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Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали его поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

28 марта тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции в Киеве, Печерского управления полиции Киева и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать.

Им объявлены подозрения по пункту 12 части 2 статьи 115, а также части 3 статьи 146 Уголовного кодекса (похищение и убийство по предварительному сговору группой лиц).

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук накануне сообщил, что речь идет об Александре Мандиче с позывным "Ташкент".

"Просто какой-то сплошной ужас! Несколько дней назад неизвестные похитили из дома Александра Мандича ("Ташкент"), а уже сегодня его нашли зарезанным в лесу. Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на Востоке, а погиб от ножа в спину от подонков", — написал он.

Напомним также, что в начале марта в Киеве убили сотрудницу полиции: правоохранители задержали подозреваемую.