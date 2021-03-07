Убийство полицейской в Киеве: правоохранители задержали подозреваемую

Правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы, которую подозревают в убийстве сотрудницы одного из департаментов Национальной полиции, произошедшего 7 марта в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления (убийства полицейской). Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", — говорится в сообщении.

При этом правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. В частности, назначены ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских, о причинах смерти женщины.

Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как отмечается, если ее вину докажут в суде, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 7 марта 2021 года, около 03:00 в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.

Погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.