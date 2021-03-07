В Киеве ночью нашли труп женщины с полицейским удостоверением (ВИДЕО)

В Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины.
На теле были признаки насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 03:00 воскресенья, 7 марта.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.
По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по статье умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.
В то же время, по данным издания "Информатор Киев", при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.
Ранее в результате взрыва в автомобиле Mercedes, в который на Житомирской трассе в Киеве бросили взрывчатку, погиб полицейский.
Перед этим в Тернопольской области произошел взрыв, в результате которого погиб полицейский.
Также сообщалось, что в Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке.