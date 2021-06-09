Пять человек получили ранения при взрыве гранаты в Харькове (ФОТО)

Пять человек, включая двух подростков 16 и 17 лет, госпитализированы с осколочными ранениями в результате взрыва гранаты на проспекте Гагарина в Харькове вечером 8 июня. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

О происшествии правоохранителям сообщил в 21:53 прохожий. На место выехало руководство областного главка, его следственного управления, отдела полиции №1 Харьковского райуправления №1, следственно-оперативная группа, криминалисты и специалисты взрыво-технического управления.

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали пять человек в возрасте от 16 до 33 лет.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении, готовится решение суда об избрании ему меры пресечения.

Дело ведется по части 2 статьи 15 и статье 115 (покушение на убийство), а также по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Отметим также, что в конце мая Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в центральной части Киева. А спустя несколько дней прогремел взрыв: некий предмет сдетонировал в руках мужчины.