СБУ нашла в центре Киева схрон с гранатами и взрывчаткой (ФОТО)

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Как говорится в сообщении спецслужбы, средства поражения были спрятаны в одной из дренажно-штольных систем города, относящейся к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; пять снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

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В рамках открытого уголовного производства ведутся следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.

Напомним, в конце апреля СБУ сообщила, что заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, пытавшейся наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

Тем временем СБУ подозревает бывшего на тот момент депутатом Верховной Рады от партии "Самопомощь" Семена Семенченко в обстреле из гранатомета офисного здания телеканала "112 Украина".

Сам экс-нардеп ныне сидит под арестом в СИЗО, при этом он заявляет, что его "сдал" бывший соратник.