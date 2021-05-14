СБУ подозревает Семенченко в организации обстрела канала "112 Украина" из гранатомета

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии террористического акта, коим называется обстрел из гранатомета офисного здания телеканала "112 Украина" на улице Зоологической в Киеве 13 июля 2019 года.

Как говорится в сообщении спецслужбы, расследование установило, что обстрел здания телеканала организовал бывший на тот момент депутатом Верховной Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко.

"Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", — сказано в нем.

Отмечается, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления с учетом наличия камер видеонаблюдения.

Также, по данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако для сокрытия исполнителей и организатора было принято решение совершить теракт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета", — заявили в спецслужбе.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Сейчас им сообщено о подозрении по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В свою очередь, как уточняет Офис генпрокурора, всего подозрения по делу получили трое лиц — кроме Семенченко это двое исполнителей из числа его подчиненных в незаконном вооруженном формировании.

Напомним, что Семенченко уже является подозреваемым по другому делу — о создании и руководстве им частной военной компании (статья 260 Уголовного кодекса) и с конца марта содержится под стражей. О дальнейшем продлении ему меры пресечения после 24 мая пока не сообщалось.

Отметим, что на сам телеканал "112 Украина", как и на каналы Newsone и ZIK, 2 февраля Совет национальной безопасности Украины решил наложить санкции, как и на его владельца, депутата Рады Тараса Козака. В тот же день каналы были отключены от телевещания, а сайты оказались заблокированы (хотя "переехали" на новые адреса). С 24 апреля были заблокированы каналы этих СМИ в YouTube, чего добивалась от платформы Украина.

Однако к тому моменту журналисты трех телеканалов уже два месяца как вели на YouTube трансляцию под брендом "Первый независимый", телевизионное вещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала, уже без демонстрации каких-либо законодательных оснований для этого.