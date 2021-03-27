Суд арестовал Семена Семенченко (ВИДЕО)

Печерский районный суд Киева в качестве избрал взятие под стражу в меры пресечения для бывшему нардепутату Семена Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Об этом сам Семенченко сообщил у себя на facebook-странице.

"Суд принял решение отправить меня за решетку. Хочу сказать, что все это — провокация спецслужб Российской Федерации, которая хочет прекратить деятельность компании, боровшейся с ЧВК "Вагнера" за границей. Она хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой", — сказал экс-нардеп в видеообращении.

Он также написал, что отрицает все обвинения.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее и не так верят в свое собственное Государство", — написал он.

Ранее в пятницу суд взял под стражу другого фигуранта этого уголовного производства — агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко. При этом, в отличие от Семенченко, Шевченко может выйти под залог в 5 миллионов гривен.

А перед этим, еще 25 марта, Печерский райсуд Киева отправил под домашний круглосуточный арест задержанных по этому делу добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.

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Напомним, 24 марта 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали и руководили частной военной компанией, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходило боевое обучение, тренировки обращения с оружием и отработка навыков боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.