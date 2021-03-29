СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко: его отправили под домашний арест

Служба безопасности Украины 29 марта задержала еще одного фигуранта дела о создании бывшим депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко частной военной компании.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель "Добровольческого движения Организации украинских националистов" Николай Коханивский, это бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он был задержан около 15:30 после допроса в Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Подозреваемый был оперативно доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, и как сообщил впоследствии Коханивский, в итоге суд отправил задержанного под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 24 марта СБУ заявила о пресечении деятельности незаконного вооруженного формирования в виде частной военной компании, деятельность которой якобы была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности Украины.

Организаторами деятельности группы названы Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко. Последний свою причастность к этому всячески отрицает.

26 марта суд отправил его под арест с возможностью выхода под залог в 5 млн грн, а 27 марта арестовал и самого Семенченко, после чего экс-нардепа госпитализировали.