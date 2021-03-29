Политика 60 минут назад

СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко: его отправили под домашний арест

Ранее в понедельник соратник экс-нардепа был задержан в столичном управлении СБУ, после чего оперативно доставлен суд

Анатолий Виногродский. Фото: Facebook-страница Коханивского Анатолий Виногродский. Фото: Facebook-страница Коханивского
Анатолий Виногродский. Фото: Facebook-страница Коханивского

Служба безопасности Украины 29 марта задержала еще одного фигуранта дела о создании бывшим депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко частной военной компании.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель "Добровольческого движения Организации украинских националистов" Николай Коханивский, это бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он был задержан около 15:30 после допроса в Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Подозреваемый был оперативно доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, и как сообщил впоследствии Коханивский, в итоге суд отправил задержанного под круглосуточный домашний арест.

Читайте также:
СБУ поймала белоруса, шпионившего за пограничниками

Напомним, 24 марта СБУ заявила о пресечении деятельности незаконного вооруженного формирования в виде частной военной компании, деятельность которой якобы была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности Украины.

Организаторами деятельности группы названы Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко. Последний свою причастность к этому всячески отрицает.

26 марта суд отправил его под арест с возможностью выхода под залог в 5 млн грн, а 27 марта арестовал и самого Семенченко, после чего экс-нардепа госпитализировали.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый ректор КНУ хочет добиться лишения Лукашенко звания почетного доктора
Новый ректор КНУ хочет добиться лишения Лукашенко звания почетного доктора
СБУ разоблачила строительную фирму, "распилившую" 5 млн грн из бюджета Луганской области
СБУ разоблачила строительную фирму, "распилившую" 5 млн грн из бюджета Луганской области
Британский суд арестовал счета Metabay, которая может быть причастна к махинациям в БХФЗ
Британский суд арестовал счета Metabay, которая может быть причастна к махинациям в БХФЗ
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 8 346 человек, 178 пациентов умерли

  3. Глобальная цифровизация под угрозой: что мешает покрыть Украину скоростным интернетом?

  4. Создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки объявили о подозрении

  5. Зарезали и выбросили в канаву: Под Киевом нашли тело активиста-ветерана АТО

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...