Происшествия 5 минут назад

Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали

К Семену Семенченко в больницу никого не пускает конвой

Семен Семенченко. Фото: facebook.com/dostali.hvatit Семен Семенченко. Фото: facebook.com/dostali.hvatit
Семен Семенченко. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Арестованного по делу частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко госпитализировали.

Об этом сообщил адвокат политика Влад Добош в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и статья 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", — отметил он.

По версии следствия, Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например, с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.

Читайте также:
СБУ обвиняет Семена Семенченко в создании частной военной компании (ФОТО, ВИДЕО)

По данным журналистов "Слидство.Инфо", "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семенченко: его отправили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

В свою очередь второго фигуранта дела Евгения Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ обвиняет Семена Семенченко в создании частной военной компании (ФОТО, ВИДЕО)
СБУ обвиняет Семена Семенченко в создании частной военной компании (ФОТО, ВИДЕО)
Мансарда Гео Лероса: ГАСИ заявила, что не давала разрешения на достройку этажа (ДОКУМЕНТ)
Мансарда Гео Лероса: ГАСИ заявила, что не давала разрешения на достройку этажа (ДОКУМЕНТ)
Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"
Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысячи новых заражений, 290 человек умерли

  3. В ночь на воскресенье Украина переводит часы вперед

  4. В Украине в "красной" зоне карантина по COVID-19 оказались уже более половины регионов

  5. В ООН 46 стран признали РФ стороной конфликта на Донбассе и призвали деоккупировать Крым

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...