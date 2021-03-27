Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали

Арестованного по делу частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко госпитализировали.

Об этом сообщил адвокат политика Влад Добош в Facebook.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и статья 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", — отметил он.

По версии следствия, Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например, с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.

По данным журналистов "Слидство.Инфо", "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семенченко: его отправили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

В свою очередь второго фигуранта дела Евгения Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.