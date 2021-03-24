СБУ поймала белоруса, шпионившего за пограничниками

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении и прекращении совместно с Государственной пограничной службой разведывательной деятельности на территории Волынской области гражданина Беларуси в ущерб государственной безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, ее контрразведка установила, что человек был завербован Комитетом госбезопасности Беларусь и "целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности".

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы поручили ему задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье, в частности о состоянии защищенности государственной границы и порядке ее охраны, техническом оснащении и количестве задействованного личного состава Госпогранслужбы, а также характеристиках и компромате на пограничников и таможенников.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПСУ из числа секретоносителей. Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу", — отмечают в СБУ.

В спецслужбе также утверждают, что полученные контрразведкой данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Сейчас гражданину соседней страны объявлено о подозрении по части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Напомним также, что в феврале СБУ заявила, что ее контрразведка разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети ФСБ России, действовавшей на территории пяти областей.