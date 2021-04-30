Общество 40 минут назад

Под Киевом хранили взрывчатку и оружие для возможной продажи криминалитету: пойманы двое

Участники группы хранили средства поражения в специально оборудованном помещении

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, пытавшейся наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов. По оперативной информации, среди потенциальных клиентов злоумышленников были представители криминальных кругов региона.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, участники группы хранили средства поражения в специально оборудованном помещении, оборудовали его видеонаблюдением и сигнализацией.

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В ходе обысков по месту скрытого хранения оружия правоохранители обнаружили: 1 кг подобного пластиду взрывчатого вещества; 400 г тротила; четыре гранаты Ф-1 с запалами; три единицы огнестрельного оружия с глушителями; а также 1000 патронов различного калибра. Изъятое направлено на экспертизу.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе источников поступления средств поражения. При этом статью, по которой расследуется дело, в СБУ не уточняют.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Судя по сообщению СБУ, речь идет о двух лицах.

Напомним также, что в январе СБУ прекратила в Киеве деятельность неонацистской террористической группы последователей австралийского террориста Брентона Тарранта, которую возглавлял человек по кличке "Гитлер".

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