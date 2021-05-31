Общество 1 час назад

В Киеве ночью прогремел взрыв: госпитализирован мужчина

Установлено, что взрывоопасный предмет сдетонировал прямо в руках пострадавшего

В Киеве ночью прогремел взрыв: госпитализирован мужчина В Киеве ночью прогремел взрыв: госпитализирован мужчина

43-летний мужчина госпитализирован в результате взрыва в ночь на 31 мая в доме на улице Зоологической в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Предварительно установлено, что у пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали.

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Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.

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На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции столицы, взрывотехники и врачи.

Напомним, что в феврале мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке на Чоколовском бульваре в Киеве.

В марте мощный взрыв прогремел в Боярке под Киевом. На месте нашли останки человека: вероятно, тот нес взрывное устройство в руках.

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