Общество 60 минут назад

Под Киевом прогремел мощный взрыв: на месте нашли останки человека (ФОТО)

Обнаруженное судмедэкспертами заставило полицию открыть дело по статье об убийстве

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: ГУ НП в Киевской области
Фото: ГУ НП в Киевской области
Фото: ГУ НП в Киевской области
Фото: ГУ НП в Киевской области

Мощный взрыв произошел 16 марта около 4 часов утра на улице Виталия Королюка в Боярке. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киевской области.

В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. Образовалась воронка.

Кратко и по делу в Telegram

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи областной полиции, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры. Коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

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"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", — сообщают в полиции.

В свою очередь, как сообщает dtp.kiev.ua, по предварительной информации, погибший мог нести самодельное взрывное устройство: тело сильно изуродовано.

Напомним также, что в феврале в Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке, полиция сочла это самоубийством.

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