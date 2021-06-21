Происшествия 10 минут назад

Под Киевом в пятиэтажке прогремел взрыв (ФОТО)

В результате взрыва госпитализированы два человека, из них один ребенок 2008 года рождения

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Сегодня, 21 июня, в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением.

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Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в результате ЧП госпитализированы два человека, из них один ребенок 2008 года рождения.

Кроме этого, пострадали еще шесть человек, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек.

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По информации спасательного ведомства, пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, у квартире разрушено окна.

От ГСЧС привлечено 53 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

Напомним, что в феврале этого года мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке на Чоколовском бульваре в Киеве.

В марте мощный взрыв прогремел в Боярке под Киевом. На месте нашли останки человека: вероятно, тот нес взрывное устройство в руках.

 

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