Транспорт 1 час назад

"Антонов" заключил с НАТО первый долгосрочный контракт на авиаперевозки

Соглашение предусматривает, что "Авиалинии Антонова" должны предоставлять гарантированный доступ к транспортным самолетам для доставки грузов

Фото: ГП Антонов Фейсбук Фото: ГП Антонов Фейсбук
Фото: ГП Антонов Фейсбук

Государственное предприятие "Антонов"  и НАТО впервые за всю историю сотрудничества подписали пятилетнее соглашение по программе "Международное решение стратегических воздушных перевозок" (SALIS). Раньше контракты заключались на  два года.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник коммерческого отдела ГП "Антонов" Андрей Благовестный.

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"Такой длительный срок контракта является показателем доверия агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и стран-участниц программы SALIS к украинскому партнеру. Участниками программы по заключенному соглашению являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция", — заявил Андрей Благовестный.

По его словам, в начале старта проекта в 2006 году общий налет самолетов "Антонов" составлял около 10% от общего объема всех перевозок программы SALIS. Когда активность на рынке грузоперевозок была низкой, программа SALIS поддерживала предприятие, помогая создавать самолеты и их новые модификации.

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Соглашение предусматривает, что "Авиалинии Антонова" должны предоставлять гарантированный доступ к транспортным самолетам для экстренной доставки грузов.

По условиям контракта предприятие на постоянной основе должно предоставлять два самолета Ан-124 ("Руслан"), которые будут находиться в режиме stand by на базе аэропорта в городе Лейпциг в Германии.

Также по дополнительному требованию ГП "Антонов" сможет предоставить для пользования еще три самолета. Кроме того, в программу могут привлекать самолеты Ан-225 ("Мрія"), Ан-22 ("Антей"), Ан-26 и Ан-74.

Соответствующий контракт был подписан 15 октября и будет действовать до конца 2026 года. Контракт заключен между Antonov Logistics Salis и Агентством поддержки и закупок НАТО. 

Государственное предприятие "Антонов" принимает участие в программе Salis с декабря 2018 года. 

В программе SALIS принимают участие 5 транспортных самолетов ГП "Антонов", в основном это Ан-124-100 "Руслан".

Напомним, новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая выбрала в качестве основного самолета разработанный "Антоновым" Ан-148, получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины. Эти документы позволяют ей начать коммерческие перевозки пассажиров.

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