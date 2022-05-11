Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведданные о киберугрозах

Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах, а также осуждает кибератаку России накануне военного вторжения.

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Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

"Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора 24 февраля 2022 года. Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность России",- говорит она.

По оценкам Канады, за этим инцидентом стоят российские военные.

Жоли добавила, что Канада делится ценной разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, пытаясь укрепить оборону нашей страны против российского неоправданного и незаконного вторжения.

"Российское незаконное вторжение в Украину, ее вредная кибернетическая деятельность и возмутительные дезинформационные кампании – неприемлемы и должны прекратиться", - подчеркнула Жоли.

Напомним, что накануне Украину посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он заявил, что Канада окажет помощь Украине в размере 1,5 млрд долларов. Также в ближайшее время Канада и Украина расширят соглашение о зоне свободной торговли.

Отметим, в Канаде планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями. Вырученные деньги пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от российского вторжения.