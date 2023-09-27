Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, обвинившей бывшего главу государства в незаконном завышении финансовых отчетов, подаваемых банкам и страховщикам.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судья суда округа Мангеттен Артур Энгорн принял решение по делу, возбужденному Летицией Джеймс против самого Трампа, его детей – Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика Трампов, а также руководства бизнес-империи Трампа Trump Organization.

Джеймс подала в суд на Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его и Trump Organization во лжи относительно отчетности о стоимости активов и его собственного капитала с целью получения лучших условий банковских ссуд и страхования.

Она утверждает, что Трамп преувеличил свое состояние на целых 2,23 миллиарда долларов, а по одному показателю - на 3,6 миллиарда долларов на основе годовых финансовых отчетов, предоставленных банкам и страховым компаниям.

Генеральный прокурор заявил, что активы, стоимость которых была завышена, включают имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Судья Энгорон сказал, что Джеймс установила ответственность Трампа за ложную оценку нескольких объектов недвижимости, в частности Мар-а-Лаго и пентхауса, и упрекнул Трампа в том, что он оправдывался свидетельствами, которые "не имели никаких оснований ни в законе, ни в фактах".

Судья принял решение на этапе рассмотрения дела, известное как упрощенное судопроизводство, - за несколько дней до судебного разбирательства по иску генпрокура.

Судебное заседание назначено на 2 октября, а судебный процесс может длиться до декабря.

В то же время, Трамп утверждает, что иск против него политически мотивирован и планирует обжаловать решение судьи.

Мошенничество является одним из семи обвинений, которые прокурор Летиция Джеймс предъявила Трампу. На следующих этапах судебного процесса будут рассмотрены другие обвинения, в частности фальсификация корпоративных документов и предоставление ложной финансовой отчетности, уклонение от уплаты налогов, а также требование о возмещении ущерба.

За что судят Трампа

Трамп прошел формальную процедуру ареста 25 августа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, после чего был освобожден под залог.

Дело, по которому политик 20 минут побывал в тюрьме, касается подозрения в незаконной попытке изменить результаты голосования в штате Джорджия на выборах президента США в 2020 году. Среди пунктов, по которым обвиняют Трампа, следующие:

подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим;

сговор в целях фальсификации;

представление ложных документов;

нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией.

Также по этому делу подозреваются еще 18 человек. В частности, речь идет об эксмере Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиане, экс-главе администрации Белого дома Марке Медовзе и других.

Кроме вмешательства в выборы против Трампа возбуждено еще три уголовных дела:

о незаконном обращении с секретными документами;

о попытке фальсификации результатов выборов;

о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

В июне Трампа формально арестовали по делу о незаконном хранении секретных документов. Это не первое уголовное дело против Дональда Трампа. Весной ему предъявили обвинения по 34 пунктам. Речь шла о финансовых и бизнес-махинациях, согласно которым порноактриса Сторми Дэниелс получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере 130 тыс долларов, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.