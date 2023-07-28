Трампу висунули нові звинувачення

Колишньому президенту США Дональду Трампу та двом його співробітникам пред’явлено нові звинувачення у кримінальній справі щодо зберігання конфіденційних державних документів у маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Тепер Трампу загалом висунуто 40 звинувачень у цій справі після того, як у червні було висунуто звинувачення лише за 37 пунктами. Його камердинеру Уолту Науті також висунули нові звинувачення, а прокурори додали до кримінальної справи третього обвинуваченого та ще одного співробітника Трампа Карлоса Де Олівейру.

Новий обвинувальний акт звинувачує Трампа та двох його співробітників у спробі видалити відео з камер в Мар-а-Лаго.

Прокурори стверджують, що Де Олівейра сказав іншому співробітнику, що Трамп дав розпорядження видалити матеріали. Їх звинувачують у перешкоджанні слідству, якому ці матеріли були потрібні. Де Олівейр також міг брати учать у приховуванні урядових документів.

У новому обвинувальному акті також стверджується, що Трамп зберіг ще один документ, що містить інформацію про національну оборону.

Якщо коротко, то проти Трампа висунули додатково три таких звинувачення:

Спроба "змінити, знищити, спотворити або приховати докази"; Спонукання до цього іншого; Звинувачення, пов’язане з секретним документом національної безпеки, який Трамп показував відвідувачам свого гольф-клубу в Бедмінстері.

Нагадаємо, у червні Трампа формально заарештували у справі про незаконне зберігання секретних документів. Це не перша кримінальна справа проти Дональда Трампа. Навесні йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Йшлося про фінансові та бізнес-махінації, згідно з якими порноактриса Стормі Деніелс отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні 130 тис доларів, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

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