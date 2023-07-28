Трампу выдвинули новые обвинения

Бывшему президенту США Дональду Трампу и двум его сотрудникам предъявлены новые обвинения по уголовному делу по хранению конфиденциальных государственных документов в имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Теперь Трампу в общей сложности предъявлено 40 обвинений по этому делу после того, как в июне были предъявлены обвинения только по 37 пунктам. Его камердинеру Уолту Наути также предъявили новые обвинения, а прокуроры добавили к уголовному делу третьего обвиняемого и еще одного сотрудника Трампа Карлоса Де Оливейра.

Новый обвинительный акт обвиняет Трампа и двух его сотрудников в попытке удалить видео с камер в Мар-а-Лаго.

Прокуроры утверждают, что Де Оливейра сказал другому сотруднику, что Трамп распорядился удалить материалы. Их обвиняют в препятствии следствию, которому эти материалы требовались. Де Оливейр также мог принимать участие в сокрытии правительственных документов.

В новом обвинительном акте также утверждается, что Трамп скрыл еще один документ, содержащий информацию о национальной обороне.

Если коротко, то против Трампа выдвинули дополнительно три следующих обвинения:

Попытка "изменить, уничтожить, обезобразить или скрыть доказательства"; Побуждение к этому других лиц; Обвинение, связанное с секретным документом национальной безопасности, который Трамп показывал посетителям своего гольф-клуба в Бедминстере.

Напомним, в июне Трампа формально арестовали по делу о незаконном хранении секретных документов. Это не первое уголовное дело против Дональда Трампа. Весной ему предъявили обвинения по 34 пунктам. Речь шла о финансовых и бизнес-махинациях, согласно которым порноактриса Сторми Дэниелс получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере 130 тыс долларов, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Источник фото: ua.depositphotos.com