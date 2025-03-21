США вводять санкції проти Китаю за закупівлю іранської нафти

США вперше застосували санкції проти Китаю за порушення нафтового ембарго, що потенційно вплине на російські нафтові поставки.

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Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Адміністрація Трампа ввела обмеження проти китайського нафтопереробного заводу Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, який закуповував іранську нафту, порушуючи міжнародні обмеження. Це стало першим випадком, коли США покарали Китай за співпрацю з Іраном в енергетичному секторі.

За даними Міністерства фінансів США, Shandong Shouguang Luqing придбав мільйони барелів нафти на близько $500 млн. Постачання здійснювали судна тіньового флоту, деякі з яких уже перебувають під санкціями за зв’язки з хуситами.

Ця нафта була не лише під санкціями, але й пов'язана з іранськими військовими, зокрема з Корпусом вартових ісламської революції. Разом з компанією під санкції потрапив і її керівник.

Зазначається, що обмеження можуть вплинути не лише на іранські постачання, а й на російську нафту. Річ у тім, що провінція Шаньдун, де розташований Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, є центром нафтопереробки для приватних китайських компаній, які раніше активно закуповували російську нафту.

Хоча постачання з Росії до Шаньдуну скоротилися після санкцій, запроваджених адміністрацією Джо Байдена 10 січня, поки що невідомо, чи купувало це китайське підприємство російську нафту останнім часом. Відомо, що під час пандемії COVID-19 компанія отримувала російські нафтовантажі.

Також під нові санкції США потрапили вісім суден тіньового флоту та чотири компанії-власники, зареєстровані в Гонконзі, Ліберії та Китаї. Судна ходили під прапорами Панами, Сан-Марино, Барбадосу і Коморських островів.

США посилюють тиск на Іран

Вашингтон продовжує тиск на Іран, намагаючись обмежити його нафтові доходи та змусити відмовитися від ядерної програми. Нагадаємо, що на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав меморандум про "максимальний тиск" на Іран з метою повного блокування його нафтового експорту, підкресливши, що "Іран не може мати ядерну зброю".

Адміністрація США також запровадила нові санкції проти іранських компаній та "тіньового флоту" – суден, що транспортують санкційну нафту без західного страхування. На початку березня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розробляє стратегію для зупинки та перевірки іранських нафтових танкерів у рамках міжнародної угоди про боротьбу з розповсюдженням зброї масового знищення.\

Також Трамп розпочав військові удари по хуситах 15 березня, через атаки угруповання на кораблі. Ця військова компанія може тривати протягом кількох тижнів. США пообіцяли продовжувати атаки на єменських хуситів доти, поки це, пов'язане з Іраном угруповання, не припинить напади на судноплавство в акваторії Червоного моря.