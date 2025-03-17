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Цены на нефть растут на фоне обещаний США продолжить атаки против йеменских хуситов
В понедельник, 17 марта, цены на нефть выросли после того, как США пообещали продолжать атаки на йеменских хуситов до тех пор, пока эта, связанная с Ираном группировка, не прекратит нападения на судоходство в акватории Красного моря.
Об этом сообщило агентство R euters.
Президент США Дональд Трамп начал военные удары по хуситам в субботу, 15 марта, из-за атак группировки по кораблям. Эта военная компания может занять несколько недель.
На фоне таких новостей фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или на 0,9%, до 71,21 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 62 цента, или на 0,9%.
Китайские экономические данные также поддержали цены на "черное золото". Рост розничных продаж ускорился в январе-феврале, что стало приятным знаком для КНР.
"Цены на нефть растут благодаря лучшим, чем ожидалось, экономическим данным Китая, потенциальным мерам стимулирования экономики в Китае и возобновлению напряженности на Ближнем Востоке, хотя пока перебоев с поставками не наблюдается», — заявил аналитик UBS Джованни Стауново.
По словам Тамаса Варги из брокерской компании PVM, рынок нефти имеет "сравнительно здоровую физическую ситуацию".
"Спады остаются привлекательными, хотя и являются краткосрочными возможностями для покупок в неопределенной макроэкономической обстановке", — заявил он.
Аналитики агентства отмечают, что на прошлой неделе нефть немного выросла, хотя цена на нефть марки Brent в этом году все еще снижается из-за опасений по поводу замедления мировой экономики, вызванной обострением торгового напряжения между США и другими странами.
"План производителей нефти ОПЕК+ по увеличению добычи нефти с апреля также оказывал давление на цены. Однако перспектива ужесточения санкций США против Ирана более чем компенсирует постепенное увеличение добычи ОПЕК+", — пояснил Оле Хансен из Saxo Bank.
Следует отметить, что перспектива наступления мира в Украине также повлияла на цены в нефтяном секторе.
Напомним, экспорт сырой нефти из США в Индию в прошлом месяце достиг наивысшего уровня за последние два года, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране искали альтернативные источники поставок после ужесточения санкций США в отношении российских производителей и танкеров.