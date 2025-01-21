Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Ключові цитати (ВІДЕО)

Сьогодні, 21 січня, президент Володимир Зеленський виступив зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, який офіційно відкрив свою роботу напередодні, після чого відповів на питання.

Головні цитати зі звернення Зеленського:

· "Європа не може дозволити бути другою чи третьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи, і це світ, який не буде комфортним або сприятливим для всіх європейців. Європа повинна боротися за чільне місце в пріоритетах, союзах та технологічному розвитку. І ми зараз на ще одному переломному моменті, який дехто бачить проблемою для Європи, а інші називають його шансом. Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець".

· "Росія може виставити близько 1,3-1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч осіб. Другі за нами – французи, понад 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше. Це не є ситуацією, коли одна країна може убезпечити себе самостійно. Це про те, що всі ми повинні бути разом, щоб це щось значило".

· "Вплив іранського режиму послаблюється. Це дає надію Сирії та Лівану. І вони теж мають стати прикладами того, як життя може відновлюватися після війни. І Україна вже починає підтримувати нову Сирію. Наші міністри були в Дамаску, і ми розпочали програму з продовольством для Сирії, яка називається "Продовольство з України", і ми залучаємо наших партнерів у ці поставки".

· "Інвестування зараз у виробництво українських дронів – це інвестиція не тільки у безпеку Європи, але й у здатність Європи бути безпековою. І нам потрібно почати виробляти системи ППО разом, такі, які зможуть справлятися з усіма типами крилатих та балістичних ракет".

· "Ми повинні впевнитися, що жодна європейська країна не є залежною від одного постачальника енергетика, особливо не від Росії. Саме зараз речі на нашій стороні. Президент Трамп збирається експортувати більше енергетики. Але Європа повинна втрутитися і робити більше довгострокової роботи, щоб забезпечити справжню енергетичну незалежність".

· "Нам потрібен повністю новий, сміливіший підхід до технологічних компаній і технологічного розвитку. Якщо ми втратимо час, Європа втратить це століття. Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту. Вже алгоритми TikTok сильніші, ніж уряди деяких країн. Вже доля менших країн залежить більше від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Вже Європа не є лідером у глобальному технологічному рейсі, відстає від Америки та Китаю".

Зеленський виступав англійською мовою. Синхронний переклад українською був на каналі ОП

Головне про ВЕФ

Всесвітній економічний форум — міжнародна організація, заснована у 1971 році швейцарським економістом Клаусом Швабом. Він об’єднує світових лідерів, бізнесменів, науковців та громадських діячів для вирішення глобальних проблем, зокрема, таких як економічний розвиток, кліматичні зміни, цифрова трансформація та нерівність. Щороку в січні у швейцарському Давосі проходить головна зустріч форуму, де обговорюються ключові виклики сучасності.

Форум часто критикують за елітарність і недостатню прозорість, а також за обмежену участь країн, що розвиваються. Попри це, він залишається одним із найвпливовіших майданчиків для глобального діалогу, формуючи світові тренди та політики.

Цьогорічний форум триватиме до 24 січня. 23-го очікується онлайн-виступ президента США Дональда Трампа.