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Активістам Greenpeace вдалося обійти охорону ВЕФ у Давосі і влаштувати "зелений" протест (ФОТО, ВІДЕО)

ВЕФ, Давос, протест
Протестувальники розповіли, що у них "свої способи" заходити туди, де їм не раді. Фото: @pkelso

Активісти міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace 21 січня обійшли безпеку Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) і провели акцію протесту в конгрес-центрі Давоса (Швейцарія), пише Reuters.

Троє протестувальників піднялися на балкон і розгорнули банер "Оподаткуйте надбагатих. Фінансуйте справедливе та зелене майбутнє". Охорона оперативно вивела їх перед початком церемонії відкриття та виступом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Bloomberg додає, що протест відбувся перед залою засідань, куди високопоставлені гості прибувають для виступів. Пізніше сьогодні там виголосить промову президент України Володимир Зеленський.

Фото 2 — Активістам Greenpeace вдалося обійти охорону ВЕФ у Давосі і влаштувати "зелений" протест (ФОТО, ВІДЕО)
Активісти сьогодні продовжили протести в Давосі. Фото: @gonufrio

Заходи безпеки на ВЕФ є надзвичайно суворими, тому як їм вдалося туди потрапити, невідомо. Одна з активісток Greenpeace зазначила, що на те, щоб пройти через кордон безпеки, у них є "свої способи".

Напередодні представники Greenpeace провели ще один протест – вони заблокували вертолітний майданчик у Давосі і знову закликали оподатковувати надбагатих, а отримані гроші спрямувати на підтримку людей і захист планети.

Фото 3 — Активістам Greenpeace вдалося обійти охорону ВЕФ у Давосі і влаштувати "зелений" протест (ФОТО, ВІДЕО)
Активісти Greenpeace з різних країн 20 січня блокували прибуття учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Фото: greenpeace.org

"Грошей достатньо для зеленого та справедливого світу, але вони не в тих кишенях. Настав час змусити багату забруднюючу еліту платити", – йдеться у зверненні. Також додається, що найбагатші (1% населення) відповідальні за більший обсяг викидів, ніж 66% жителів світу.

Цьогорічні зустрічі в межах Всесвітнього економічного форуму розпочалися 20 січня й триватимуть до 24-го. ВЕФ об’єднує світових лідерів для вирішення важливих глобальних і регіональних викликів, зокрема кліматичних.

Український дім також запрацював вчора. Перша панель була присвячена інтересам України та США, після чого учасники дивилися трансляцію інавгурації Дональда Трампа.

Автор:
Наталія Гулєнцова