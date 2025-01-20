Глобальні ризики у 2025 році від Всесвітнього економічного форуму: що загрожує Україні?

Всесвітній економічний форум (WEF) оприлюднив Звіт про глобальні ризики (The Global Risks Report), який виділяє ключові виклики для світу, включаючи Україну. Головними загрозами названо екологічні ризики, геополітичну напруженість та економічну конфронтацію.

Звіт наголошує на значущості конфліктів, серед яких війна в Україні залишається однією з найгостріших проблем.

За оцінками експертів, збройні конфлікти посіли перше місце серед ризиків у 2025 році, що є значним стрибком порівняно з попереднім роком.

Для України основними викликами залишаються:

Вимушена міграція;

Атаки на критичну інфраструктуру;

Війна (всі види збройного конфлікту);

Криза робочої сили;

Державний борг.

Вторгнення Росії в Україну викликало потужну дестабілізацію, що матиме довгострокові наслідки. Економічні санкції, геоекономічна конфронтація, а також ризики ескалації конфлікту залишаються ключовими викликами для світу.

У звіті підкреслюється, що позиція нової адміністрації США після президентських виборів може суттєво вплинути на перебіг війни. У випадку зменшення фінансової допомоги Україні з боку США європейські країни, ймовірно, візьмуть на себе більшу частину підтримки. Це може включати збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Однак сценарій розвитку подій залишається невизначеним: від подальшої ескалації за участю сусідніх держав до замороження конфлікту. В обох випадках Україна опиняється в центрі глобальної геополітики.

Україна та глобальна продовольча безпека

Звіт також наголошує на значенні України як ключового постачальника сільськогосподарської продукції у світі. Порушення поставок через війну вплинули на глобальні ринки, створюючи дефіцит продовольства в багатьох країнах, особливо в регіонах, що залежать від імпорту українського зерна.

Подібна ситуація спостерігається і в Судані, ще одній аграрній країні, яка перебуває у стані збройного конфлікту. В обох випадках конфлікти загрожують не лише регіональній, а й глобальній продовольчій безпеці.

Екологічні ризики та геополітичні виклики

Основний акцент у звіті зроблено на загрозах, пов’язаних із екологічними змінами, такими як екстремальні погодні явища та втрата біорізноманіття. Вплив війни в Україні, зазначений у контексті геополітичної напруги, виводить цей аспект у пріоритет

Екологічні ризики залишаються серед найгостріших проблем, що загрожують людству. У наступному десятилітті їх інтенсивність лише зростатиме. Серед найбільш значущих:

Екстремальні погодні явища , які другий рік поспіль займають перше місце у списку глобальних ризиків.

, які другий рік поспіль займають перше місце у списку глобальних ризиків. Втрата біорізноманіття та колапс екосистем, що перемістилися на друге місце в 10-річному прогнозі.

Для України це питання має особливу актуальність через наслідки війни: масові вирубки лісів, забруднення ґрунтів і водних ресурсів, а також руйнування екосистем.

Майбутнє багатосторонніх ініціатив

У доповіді відзначається слабкість міжнародних інституцій, таких як Рада Безпеки ООН, у протидії сучасним конфліктам, включно з війною в Україні. Це ставить під сумнів ефективність багатосторонньої дипломатії у вирішенні глобальних викликів.

Зменшення підтримки багатосторонніх інституцій і зростання кількості локальних збройних конфліктів загрожують подальшим поглибленням нестабільності. Особливо, якщо враховувати те, як зросла кількість військових конфліктів у світі.

У цьому контексті міжнародна підтримка України залишається тестом на ефективність міжнародного співтовариства у вирішенні складних глобальних проблем.

Старший партнер Korn Ferry, колишній перший заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" Роман Бондар написав, що смертна тінь глобального збройного конфлікту - на першому місті, майже серед усіх вікових груп.

"Що не дивно, дивлячись як зростають витрати на оборону за останні десятиліття. Забруднення, катастрофічні кліматичні події, соціальна поляризація, нерівність, дезінформація - неповний перелік захворювань на які хворіє людство", - йдеться в його дописі.