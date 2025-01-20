Глобальные риски в 2025 году от Всемирного экономического форума: что чревато для Украины?

Всемирный экономический форум (WEF) обнародовал Отчет о глобальных рисках (The Global Risks Report), который выделяет ключевые вызовы для мира, включая Украину. Главными угрозами названы экологические риски, геополитическая напряженность и экономическая конфронтация.

Отчет подчеркивает значимость конфликтов, среди которых война в Украине остается одной из самых острых проблем.

По оценкам экспертов, вооруженные конфликты заняли первое место среди рисков в 2025 году, что является значительным скачком по сравнению с предыдущим годом.

Для Украины основными вызовами остаются:

Вынужденная миграция;

Атаки на критическую инфраструктуру;

война (все виды вооруженного конфликта);

Кризис рабочей силы;

Государственный долг.

Вторжение России в Украину вызвало мощную дестабилизацию, которая будет иметь долгосрочные последствия. Экономические санкции, геоэкономическая конфронтация и риски эскалации конфликта остаются ключевыми вызовами для мира.

В отчете подчеркивается, что позиция новой администрации США после президентских выборов может оказать существенное влияние на ход войны. В случае уменьшения финансовой помощи Украине со стороны США европейские страны, вероятно, примут большую часть поддержки. Это может включать увеличение военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Однако сценарий развития событий остается неопределенным: от дальнейшей эскалации с участием соседних государств до замораживания конфликта. В обоих случаях Украина оказывается в центре глобальной геополитики.

Украина и глобальная продовольственная безопасность

Отчет также отмечает значение Украины как ключевого поставщика сельскохозяйственной продукции в мире. Нарушения поставок из-за войны войны повлияли на глобальные рынки, создавая дефицит продовольствия во многих странах, особенно в регионах, зависящих от импорта украинского зерна.

Подобная ситуация наблюдается и в Судане, еще одной аграрной стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта. В обоих случаях конфликты угрожают не только региональной, но и глобальной продовольственной безопасности.

Экологические риски и геополитические вызовы

Основной акцент в отчете сделан на угрозах, связанных с экологическими изменениями, такими как экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия. Влияние войны в Украине, отмеченное в контексте геополитического напряжения, выводит этот аспект в приоритет.

Экологические риски остаются среди острейших проблем, угрожающих человечеству. В следующем десятилетии их интенсивность будет только расти. Среди наиболее значимых:

Экстремальные погодные явления , которые второй год занимают первое место в списке глобальных рисков.

, которые второй год занимают первое место в списке глобальных рисков. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистем, переместившихся на второе место в 10-летнем прогнозе.

Для Украины этот вопрос имеет особую актуальность из-за последствий войны: массовых вырубок лесов, загрязнения почв и водных ресурсов, а также разрушения экосистем.

Будущее многосторонних инициатив

В докладе отмечается слабость международных институций, таких как Совет Безопасности ООН, в противодействии современным конфликтам, включая войну в Украине. Это подвергает сомнению эффективность многосторонней дипломатии в решении глобальных вызовов.

Уменьшение поддержки многосторонних институтов и рост числа локальных вооруженных конфликтов чреваты дальнейшим углублением нестабильности. Особенно, если учитывать, как выросло количество военных конфликтов в мире.

В этом контексте международная поддержка Украины остается тестом эффективности международного сообщества в решении сложных глобальных проблем.

Старший партнер Korn Ferry, бывший первый заместитель гендиректора ДК "Укроборонпром" Роман Бондарь написал, что смертная тень глобального вооруженного конфликта – на первом городе, почти среди всех возрастов.

"Что не удивительно, смотря как растут расходы на оборону за последние десятилетия. Загрязнения, катастрофические климатические события, социальная поляризация, неравенство, дезинформация — неполный перечень заболеваний страдающим человечеством", — говорится в его сообщении.