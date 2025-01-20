В Давосе начинается Всемирный экономический форум: когда будут выступления Трампа и Зеленского

20 января в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум, который продлится до 24 января. Девиз нынешнего форума — "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи".

Как отмечается на сайте форума, ВЭФ-2025 собирает мировых лидеров для решения ключевых глобальных и региональных вызовов, в частности, реагирования на геополитические потрясения и содействия справедливому и инклюзивному переходу в энергетике.

Украинский дом в Давосе откроет свои двери в 16:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по Киеву) и будет работать по 23 января включительно. Первая панель будет посвящена общим интересам Украины и США, после чего состоится прямая трансляция инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа из Вашингтона.

Во время ВЭФ будет работать Украинский дом. Иллюстрация с сайта ukrainehousedavos.com

На прошлой неделе президент ВЭФ Берге Бренде сообщил, что 21 января со специальной речью на форуме выступит президент Владимир Зеленский, который также ответит на вопросы.

Бренде добавил, что Трамп также будет присутствовать на форуме, но онлайн. Новоизбранный президент США присоединится к ВЭФ 23 января .

По его словам, участие во Всемирном экономическом форуме примут 60 глав государств и правительств и около 1600 представителей бизнеса. В общей сложности – более 3000 человек.

Главное о ВЭФ

Всемирный экономический форум – международная организация, основанная в 1971 году швейцарским экономистом Клаусом Швабом. Он объединяет мировых лидеров, бизнесменов, ученых и общественных деятелей для решения глобальных проблем, в том числе таких как экономическое развитие, климатические изменения, цифровая трансформация и неравенство. Ежегодно в январе в швейцарском Давосе проходит главная встреча форума, где обсуждаются ключевые вызовы современности.

Форум часто критикуют за элитарность и недостаточную прозрачность, а также за ограниченное участие развивающихся стран. Тем не менее, он остается одной из самых влиятельных площадок для глобального диалога, формируя мировые тренды и политики.