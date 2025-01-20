У Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум: коли будуть виступи Трампа та Зеленського

20 січня у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум, що триватиме по 24 січня. Девіз цьогорічного форуму - "Співпраця заради інтелектуальної епохи".

Як зазначається на сайті форуму, ВЕФ-2025 збирає світових лідерів для вирішення ключових глобальних та регіональних викликів, зокрема реагування на геополітичні потрясіння та сприяння справедливому й інклюзивному переходу в енергетиці.

Український дім у Давосі відчинить сьогодні свої двері о 16:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом) і працюватиме по 23 січня включно. Перша панель буде присвячена спільним інтересів України та США, після чого відбудеться пряма трансляція інавгурації новообраного президента Дональда Трампа з Вашингтона.

Під час ВЕФ працюватиме Український дім. Ілюстрація з сайту ukrainehousedavos.com

Минулого тижня президент ВЕФ Берге Бренде повідомив, що 21 січня зі спеціальною промовою на форумі виступить президент Володимир Зеленський, який також відповість на запитання.

Бренде додав, що Трамп також буде присутній на форумі, але онлайн. Новообраний президент США приєднається до ВЕФ 23 січня.

За його словами, участь у Всесвітньому економічному форумі візьмуть 60 глав держав та урядів і близько 1600 представників бізнесу. Загалом – понад 3000 осіб.

Головне про ВЕФ

Всесвітній економічний форум — міжнародна організація, заснована у 1971 році швейцарським економістом Клаусом Швабом. Він об’єднує світових лідерів, бізнесменів, науковців та громадських діячів для вирішення глобальних проблем, зокрема, таких як економічний розвиток, кліматичні зміни, цифрова трансформація та нерівність. Щороку в січні у швейцарському Давосі проходить головна зустріч форуму, де обговорюються ключові виклики сучасності.

Форум часто критикують за елітарність і недостатню прозорість, а також за обмежену участь країн, що розвиваються. Попри це, він залишається одним із найвпливовіших майданчиків для глобального діалогу, формуючи світові тренди та політики.