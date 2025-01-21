Активистам Greenpeace удалось обойти охрану ВЭФ в Давосе и устроить "зеленый" протест (ФОТО, ВИДЕО)

Активисты международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace 21 января обошли безопасность Всемирного экономического форума (ВЭФ) и провели акцию протеста в конгресс-центре Давоса (Швейцария), пишет Reuters.

Трое протестующих поднялись на балкон и развернули баннер "Обложите налогами сверхбогатых. Финансируйте справедливое и зеленое будущее". Охрана оперативно вывела их перед началом церемонии открытия и выступлением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Bloomberg добавляет, что протест прошел перед залом заседаний, куда высокопоставленные гости прибывают для выступлений. Позже сегодня там произнесет речь президент Украины Владимир Зеленский.

Активисты сегодня продолжили протесты в Давосе. Фото: @gonufrio

Меры безопасности на ВЭФ чрезвычайно строги, поэтому как им удалось туда попасть, неизвестно. Одна из активисток Greenpeace отметила, что для того, чтобы пройти через охрану, у них есть "свои способы".

Greenpeace protestors have infiltrated the WEF main convention center in Davos. Demonstrators in business suits scaled a ladder to reach a balcony and unveil a banner reading ’Tax the super-rich’. @Greenpeace @wef #wef25 #worldeconomicforum pic.twitter.com/tpZVOPacOj — CGTN Europe (@CGTNEurope) January 21, 2025

Накануне представители Greenpeace провели еще один протест – они заблокировали вертолетную площадку в Давосе и снова призывали обложить налогом сверхбогатых, а полученные деньги направить на поддержку людей и защиту планеты.

Активисты Greenpeace из разных стран блокировали 20 января участников Всемирного экономического форума в Давосе. Фото: greenpeace.org

"Денег достаточно для зеленого и справедливого мира, но они не в тех карманах. Пора заставить богатую загрязняющую элиту платить", – говорится в обращении. Также добавляется, что сверхбогатые (1% населения) ответственны за больший объем выбросов, чем 66% жителей мира.

Нынешние встречи в рамках Всемирного экономического форума начались 20 января и продлятся до 24-го. ВЭФ объединяет мировых лидеров для решения важных глобальных и региональных вызовов, в частности, климатических.

Украинский дом тоже заработал вчера. Первая панель была посвящена интересам Украины и США, после чего участники смотрели трансляцию инаугурации Дональда Трампа.