Трамп рассказал, когда ожидает ответ от России о перемирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на этой неделе Вашингтон получит от Москвы ответ на предложения по прекращению огня в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп ждет ответа РФ

"Мы увидим, мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. Мы хотим, чтобы смерть и убийство прекратились", — рассказал Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что он недоволен из-за медленного продвижения вопроса прекращения огня.

"Мы посмотрим, мы будем ожидать и, надеюсь, что РФ достаточно быстро даст свой ответ", — добавил он.

Не большой поклонник Зеленского

Комментируя отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в контексте войны, Трамп заявил, что не является его большим поклонником, поскольку, по его словам, Зеленский не проделал "хорошую работу".

"Я не виню его, но я говорю, что не сказал бы, что он проделал лучшую работу. Я не большой его поклонник", — подчеркнул глава Белого дома.

Президент США сказал, что не возлагает ответственность войны на Зеленского, однако и "не в восторге от того, что эта война началась", говоря о масштабах разрушений в Украине.

Трамп добавил, что не доволен ни президентом Украины, ни кем-либо, кто причастен к этому конфликту.

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.