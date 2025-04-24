Массированная комбинированная атака: Россия снова ударила по мирным городам Украины

В ночь на 24 апреля Россия совершила очередную масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил сразу несколько типов вооружений – крылатые ракеты, дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Целью удара снова стали мирные города и гражданская инфраструктура.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали около 40 очагов возгорания в девяти регионах страны. Под обстрелы попали Киев и Киевская область, а также Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

Больше всего пострадал Киев. Спасательные бригады работали на 13 локациях по городу. В Святошинском районе причинены особо тяжелые последствия – там продолжается разбор завалов разрушенного дома. К работам привлечены инженерные подразделения, верхолазы ГСЧС и поисковые собаки. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти под завалами.

Последствия атаки на Киев

По состоянию на 7:30 утра в Киеве зафиксировано 9 погибших в результате ракетного удара. Более 70 человек получили травмы разной степени тяжести. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, взрывами повреждено имущество в нескольких районах столицы, больше всего пострадали Святошинский и Голосеевский районы.

Голосеевский район. Во дворе жилого дома загорелись автомобили, возник пожар в одном из гаражных кооперативов. Обломки ракеты рухнули на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание на другом участке гаражного кооператива, что привело к частичному разрушению гаражей и двухэтажному административному зданию.

Шевченковский район. На открытой территории упали обломки БПЛА, но возгорания не произошло. В то же время произошло возгорание и разрушение гаражей, а также пожар на территории нежилой застройки, где повреждено административное здание.

Святошинский район. Серьезно пострадал жилой дом, где произошел пожар и частичное разрушение. Под завалами, вероятно, находятся люди, продолжаются спасательные работы. Также во дворе другого жилого дома занялись автомобили. Зафиксированы пожары на территориях нежилой застройки, гаражного кооператива, в отдельных зданиях. Один из одноэтажных жилых домов потерпел пожар и частичное разрушение. Кроме того, возникло возгорание в нежилом помещении, которое удалось ликвидировать.

Соломенский район. Зарегистрировано падение беспилотника в открытой местности. Разрушений не обнаружено.

Оболонский район. Загорелся травяной настил, в результате чего сгорели девять автомобилей. Пожар также возник на крыше нежилого дома, обошлось без пострадавших. В складском помещении произошел еще один пожар, при этом были повреждены автомобили поблизости.

Деснянский район. Поступала информация о возможном пожаре на открытой территории, однако он не подтвердился.

Спасательные подразделения и аварийные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. На местах работают психологи, медики и полицейские.

Испытал повреждения и Центральный дворец бракосочетаний в столице — выбиты окна, разрушен интерьер.

Спасательные и ликвидационные работы велись всю ночь под угрозой повторных ударов.

В Харькове ночью прогремели 24 взрыва в результате российских обстрелов. Зафиксированы ранения двух человек.

Повреждена железнодорожная инфраструктура

В Киеве и Харьковской области повреждены технический путь, а также административные и технические здания железной дороги.

Также обстрел подверглась железнодорожной инфраструктуре. Пострадали проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих пострадавших удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь.

"Удары по гражданским, по экстренным службам во время спасения людей — это стиль России. Мы переживали такое неоднократно. Именно поэтому Украина настаивает на полном и немедленном прекращении огня, потому что это, в первую очередь, прекращение убийств наших людей", — написал глава МВД Игорь Клименко.

По сообщению от Воздушных сил, по состоянию на 10:00 подтверждено убыток 112 воздушных целей. Среди них 7 баллистических ракет "Искандер", 31 крылатая ракета Х-101, 6 "Калибров", 4 ракеты Х-59/Х-69 и 64 ударных БпЛА Shahed.