Масована комбінована атака: Росія знову вдарила по мирних містах України

У ніч на 24 квітня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одразу кілька типів озброєнь – крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети. Ціллю удару знову стали мирні міста та цивільна інфраструктура.

За даними ДСНС, рятувальники ліквідовували близько 40 осередків займання в дев’яти регіонах країни. Під обстріл потрапили Київ та Київська область, а також Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

Найбільше постраждав Київ. Рятувальні бригади працювали на 13 локаціях по місту. У Святошинському районі завдано особливо тяжких наслідків – там триває розбір завалів зруйнованого будинку. До робіт залучені інженерні підрозділи, верхолази ДСНС та пошукові собаки. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти під завалами.

Наслідки атаки на Київ

Станом на 7:30 ранку в Києві зафіксовано 9 загиблих внаслідок ракетного удару. Понад 70 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. На місцях роботи екстрених служб встановлено обмеження.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, вибухами пошкоджено майно в кількох районах столиці, найбільше постраждали Святошинський та Голосіївський райони.

Голосіївський район. У дворі житлового будинку зайнялися автомобілі, виникла пожежа в одному з гаражних кооперативів. Уламки ракети впали на територію нежитлової забудови. Також зафіксовано загорання на іншій ділянці гаражного кооперативу, що призвело до часткового руйнування гаражів і двоповерхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район. На відкритій території впали уламки БпЛА, але займання не сталося. Водночас сталося займання та руйнування гаражів, а також пожежа на території нежитлової забудови, де пошкоджено адміністративну будівлю.

Святошинський район. Серйозно постраждав житловий будинок, де сталася пожежа і часткове руйнування. Під завалами, ймовірно, перебувають люди, тривають рятувальні роботи. Також у дворі іншого житлового будинку зайнялися автомобілі. Зафіксовано пожежі на територіях нежитлової забудови, гаражного кооперативу, в окремих будівлях. Один із одноповерхових житлових будинків зазнав пожежі й часткового руйнування. Окрім того, виникло загорання в нежитловому приміщенні, яке вдалося ліквідувати.

Солом’янський район. Зареєстровано падіння безпілотника на відкритій місцевості. Руйнувань не виявлено.

Оболонський район. Зайнявся трав’яний настил, унаслідок чого згоріли дев’ять автомобілів. Пожежа також виникла на даху нежитлового будинку, обійшлося без постраждалих. У складському приміщенні сталася ще одна пожежа, при цьому були пошкоджені автомобілі поблизу.

Деснянський район. Надходила інформація про можливу пожежу на відкритій території, проте вона не підтвердилася.

Рятувальні підрозділи та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. На місцях працюють психологи, медики й представники поліції.

Зазнав пошкоджень і Центральний палац одружень у столиці — вибито вікна, зруйновано інтер’єр.

Рятувальні та ліквідаційні роботи велися всю ніч під загрозою повторних ударів. Так, на Житомирщині ворог повторно вдарив по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Внаслідок цього постраждав 39-річний рятувальник.

У Харкові вночі пролунало 24 вибухи внаслідок російських обстрілів. Зафіксовано поранення двох осіб. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об’єкти інфраструктури.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру.

У Києві та на Харківщині пошкоджено технічну колію, а також адміністративні й технічні будівлі залізниці.

Також обстрілу зазнала залізнична інфраструктура. Постраждали провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Стан обох постраждалих задовільний, їм надається медична допомога.

"Удари по цивільним, по екстреним службам під час порятунку людей - це стиль Росії. Ми переживали таке неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненню вогню, бо це, першочергово, припинення вбивств наших людей", - написав очільник МВС Ігор Клименко.

За повідомленням від Повітряних сил, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Серед них 7 балістичних ракет "Іскандер", 31 крилата ракета Х-101, 6 "Калібрів", 4 ракети Х-59/Х-69 та 64 ударних БпЛА Shahed.