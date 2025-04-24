- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Трамп незадоволений російськими ударами по Києву, звернувся до Путіна
24 квітня президент США Дональд Трамп звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна через масовану атаку по Україні.
Про це він написав у своїй соцмережі.
Він додав, що в цих ударах не було необхідності.
"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, стоп! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одразу кілька типів озброєнь – крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети.
Внаслідок цього лише в Києві понад 70 людей були поранені, щонайменше вісім людей загинули.
Ця атака відбулася на фоні переговорів у Лондоні, та після заяви Трампа про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".