Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,67

+0,15

EUR

47,54

--0,17

Готівковий курс:

USD

41,48

41,38

EUR

47,70

47,48

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп незадоволений російськими ударами по Києву, звернувся до Путіна

атака
Наслідки російської атаки по Києву / ДСНС

24 квітня президент США Дональд Трамп звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна через масовану атаку по Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі.

Він додав, що в цих ударах не було необхідності.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, стоп! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!" - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — Трамп незадоволений російськими ударами по Києву, звернувся до Путіна

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одразу кілька типів озброєнь – крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Внаслідок цього лише в Києві понад 70 людей були поранені, щонайменше вісім людей загинули.

Ця атака відбулася на фоні переговорів у Лондоні, та після заяви Трампа про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".

Автор:
Тетяна Гойденко