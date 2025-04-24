Трамп незадоволений російськими ударами по Києву, звернувся до Путіна

24 квітня президент США Дональд Трамп звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна через масовану атаку по Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі.

Він додав, що в цих ударах не було необхідності.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, стоп! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одразу кілька типів озброєнь – крилаті ракети, дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Внаслідок цього лише в Києві понад 70 людей були поранені, щонайменше вісім людей загинули.

Ця атака відбулася на фоні переговорів у Лондоні, та після заяви Трампа про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".