Трамп назвав причину, чому Путін не буде захоплювати всю Україну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля Володимир Путін хоче зупинити війну і не намагатиметься захопити всю Україну, оскільки поважає його, як американського колегу.

Про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю АВС.

За словами Трампа, він вважає, що Путін "хотів би зупинити війну".

"Так, я думаю, що він хоче... Його мрією було захопити всю країну. Я думаю, що через мене він не збирається цього робити", - наголосив президент США.

На думку Трампа, Путін може"трохи морочити голову" в питанні укладення миру на українських землях.

Однак на запитання, чи довіряє він російському диктатору, президент США ухилився від відповіді.

"Я не довіряю багатьом людям, але я думаю, що він, скажімо так, поважає мене, і я вірю, що через мене він не збирається захоплювати всю Україну, але його рішенням, його вибором було б захопити всю Україну", - переконаний очільник Білого дому.

Трамп також прокоментував свою зустріч із Зеленським у Ватикані.

"Це був момент розради, у певному сенсі, бо гинуть багато людей. Багато його людей гинуть, їх вбивають. І мені дуже шкода", - зауважив Трамп

Раніше президент США заявляв про те що Кремль нібито готовий до укладення "мирної угоди".

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.