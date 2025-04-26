Зеленський і Трамп провели "дуже продуктивну" зустріч у Римі перед похороном Папи Франциска

У суботу, 26 квітня, Ватикан проводить церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Президент України Володимир Зеленський, який також прибув на церемонію, перед її початком зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Суспільне".

Водночас Kyiv Post зазначає з посиланням на заяву Стівена Чунга, директора з комунікацій Білого дому, що Зеленський і Трамп "зустрілися сьогодні приватно та провели дуже продуктивну дискусію". Деталі обіцяють повідомити згодом.

На площі Святого Петра зібралися тисячі людей, включаючи світових лідерів, для участі в похоронній месі. Після служби понтифіка поховають у церкві Санта Марія Маджоре, що стане першим похованням за межами Ватикану за останні 100 років.

За інформацією Reuters, церемонію, що проходить просто неба і розрахована на півтори години, відслужать 220 кардинали, 750 єпископи та більш ніж 4000 священики. Ще до світанку тисячі скорботних прибули до Ватикану, прагнучи зайняти місця ближче до місця події.

Серед інших глав держав, які прилетіли до Риму, є президенти Аргентини, Франції, Габону, Німеччини, Філіппін, Польщі та України, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Нової Зеландії, а також багато європейських королівських осіб.

Коли на площі з'явився президент України Володимир Зеленський, пролунали оплески.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has entered St. Peter's Square. His arrival in the square was greeted by applause from the crowd https://t.co/Wte9SNcx6H pic.twitter.com/5tDXd9Aiii — Reuters (@Reuters) April 26, 2025

Як повідомили Sky News джерела у Ватикані, Дональд Трамп і Володимир Зеленський домовилися зустрітися сьогодні після похорону. Зустріч підкреслює дипломатичні можливості, які надає така подія, коли світові лідери та члени королівської сім’ї з усього світу збираються в одній маленькій точці. Зустріч відбулася після того, як Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією "дуже близька".

The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, has just arrived in St Peter’s Square, where he was greeted with a round of applause from the crowd pic.twitter.com/2lD1gNZ5kY — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 26, 2025

📽️ WATCH: Prince William and Sir Keir Starmer pay their respects to Pope Francis pic.twitter.com/rBGi3DkhxU — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 26, 2025

Нагадаємо, Папа Римський Франциск після тривалої хвороби пішов з життя на 88-му році 21 квітня 2025 року.