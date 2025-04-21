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Втрата для католицького світу: помер Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск пішов з життя на 88-му році життя.
Про це повідомляє Ватикан.
Папа Франциск відійшов у вічність
"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.
Слад зазначити, що Папа Римський Франциск помер після тривалої хвороби. Він був госпіталізований 14 лютого через бронхіт, але в лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія з астматичними нападами.
Після понад п’яти тижнів лікування Папа був виписаний 23 березня, але лікарі рекомендували йому ще два місяці відпочинку.
16 квітня стало відомо, що Папа не братиме участі у передвеликодніх ритуалах через продовження відновлення після хвороби. 20 квітня він зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а на Великдень уперше вийшов до вірян, закликаючи до миру в Україні та Газі.
Папа Римський про війну в Україні
Папа Римський Франциск неодноразово закликав до миру та припинення насильства у війні Росії проти України, називаючи її "ганебною катастрофою для всього людства". Його позиція полягала в закликах до діалогу, хоча деякі його висловлювання викликали неоднозначну реакцію.
Папа Римський Франциск наголошував, що війна в Україні зумовлена інтересами торгівців зброєю. Він висловлював розчарування через невдачу своїх мирних ініціатив і зазначав, що військова промисловість сприяє ескалації конфліктів.
У січні 2025 року Франциск висловив сподівання на завершення війни в Україні. Він закликав міжнародну спільноту працювати над створенням умов для справедливого і тривалого миру.
Що відомо про Папу Римського Франциска
Папа Римський Франциск, перший глава Католицької церкви з Латинської Америки, провів низку реформ у Ватикані та підтримував прогресивні погляди на соціальні питання. До папства він був відомий як Хорхе Маріо Берґольйо, народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі в родині італійських емігрантів.
Перш ніж присвятити себе церкві, він працював охоронцем, лаборантом і прибиральником, а покликання священника відчув у 17 років.
У 21 рік Хорхе Маріо Берґольйо вступив до ордену єзуїтів і здобув ступінь з філософії. Працював викладачем у Буенос-Айресі, а пізніше став ректором семінарії.
Берґольйо обіймав посади в єзуїтському ордені та був єпископом Буенос-Айреса, а в 2001 році отримав титул кардинала. Він жив скромно, відмовившись від службової машини та мешкаючи в маленькій квартирі.
У 2013 році був обраний Папою Римським, ставши першим неєвропейцем, першим папою з Нового Світу та першим єзуїтом на цій посаді.
Папа Франциск запам'ятався низкою ініціатив та реформ:
- Запустив сайт і застосунок "Click to pray", що дає можливість молитися будь-де та будь-коли.
- Встановив душові кабінки для бездомних на площі Святого Петра, що потім з'явилися в інших церковних парафіях Риму.
- Провів першу історичну зустріч глав Католицької та Російської православної церков у 2016 році.
- Ініціював перший аудит Ватикану у 2013 році та реформу для боротьби з корупцією.
- Спрощував процес визнання шлюбу недійсним та критикував священнослужителів за відмову хрестити позашлюбних дітей.
- Змінив свою позицію щодо гомосексуальних стосунків, підтримавши цивільні союзи для геїв у 2020 році.