Потеря для католического мира: умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщает Ватикан.

Папа Франциск отошел в вечность

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск умер после продолжительной болезни. Он был госпитализирован 14 февраля из-за бронхита, но в больнице у него развилась двусторонняя пневмония с астматическими приступами.

После пяти недель лечения Папа был выписан 23 марта, но врачи рекомендовали ему еще два месяца отдыха.

16 апреля стало известно, что Папа не будет участвовать в предпасхальных ритуалах из-за продолжения восстановления после болезни.

20 апреля он встретился с вице-президентом США Джей Ди Венсом, а на Пасху впервые вышел к верующим, призывая к миру в Украине и Газе.

Папа Римский о войне в Украине

Папа Римский Франциск неоднократно призывал к миру и прекращению насилия в войне России против Украины, называя ее "позорной катастрофой для всего человечества". Его позиция заключалась в призывах к диалогу, хотя некоторые его высказывания вызвали неоднозначную реакцию.

Папа Римский Франциск подчеркивал, что война в Украине обусловлена интересами торговцев оружием.

В январе 2025 года Франциск выразил надежду на завершение войны в Украине. Он призвал международное сообщество работать над созданием условий для справедливого и продолжительного мира.

Что известно о Папе Римском Франциске

Папа Римский Франциск, первый глава Католической церкви Латинской Америки, провел ряд реформ в Ватикане и поддерживал прогрессивные взгляды на социальные вопросы. До папства он был известен как Хорхе Марио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов.

Прежде чем посвятить себя церкви, он работал телохранителем, лаборантом и уборщиком, а призвание священника почувствовал в 17 лет.

В 21 год Хорхе Марио Бергольо поступил в орден иезуитов и получил степень по философии.

Бергольо занимал должности в иезуитском ордене и был епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году получил титул кардинала. Он жил скромно, отказавшись от служебной машины и обитая в маленькой квартире.

В 2013 году был избран Папой Римским, став первым неевропейцем, первым папой из Нового Света и первым иезуитом на этом посту.

Папа Франциск запомнился рядом инициатив и реформ: