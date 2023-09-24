Папа Римский рассказал, кому выгодна война в Украине

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине связана с интересами торговцев оружием.

Об этом он заявил, возвращаясь из поездки во французский Марсель, пишет Reuters.

Отмечается, что Франциска журналисты спросили о том, огорчен ли он, что его попытки установить мир не увенчались успехом. Папа Римский заметил, что испытывает "некоторое разочарование", а затем начал говорить о военной промышленности и войне.

"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - сказал понтифик.

Франциск призвал "не играть в игры с мученичеством украинского народа" и предположил, что некоторые страны "играют" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем отказываясь от своих обязательств.

"Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не желая давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мучеником безусловно будет украинский народ, и это некрасиво", - сказал Папа Римский.

Позже представитель Ватикана Маттео Бруни объяснил слова Франциска.

"Это было размышление о последствиях военной промышленности: Папа говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их таким людям, как украинцы, которые терпят мучения", - сказал Бруни.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине в свете полномасштабного российского военного вторжения.

Но позже президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша продолжит Украине передачу вооружения советских образцов, а заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок было воспринято неправильно.