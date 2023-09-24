Папа Римський розповів, кому вигідна війна в Україні

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні пов'язана з інтересами торговці зброєю.

Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя, пише Reuters.

Зазначається, що Франциска журналісти запитали про те, чи засмучений він, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Папа Римський зауважив, що відчуває "деяке розчарування", а потім почав говорити про військову промисловість і війну.

"Мені здається, що інтереси у цій війні пов'язані не лише з українсько-російською проблемою, а й із продажем зброї, торгівлею зброєю", - сказав понтифік.

Франциск закликав "не грати в ігри з мучеництвом українського народу" та припустив, що деякі країни "грають" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

"Зараз я бачу, що деякі країни відступають, не бажаючи давати Україні зброю. Починається процес, у якому мученик безумовно, буде український народ, і це негарно", - сказав Папа Римський.

Пізніше представник Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Франциска.

"Це був роздум про наслідки військової промисловості: Папа говорив, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх таким людям, як українці, які зазнають мук", - сказав Бруні.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні у світлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Але пізніше президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Польща продовжить Україні передачу озброєння радянських зразків, а заява польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок була сприйнята неправильно.