Папа Римський заявив, що російську культуру не можна скасовувати через політичні проблеми

Папа Римський Франциск визнав, що його нещодавні коментарі щодо Росії, які Україна розглядає як хвалу імперіалізму, були неправильно сформульовані, і заявив, що хотів нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

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Про це він заявив журналістам на борту літака, коли летів з Монголії, пише Reuters.

У незапланованому зверненні до молодих російських католиків під час відеоконференції 25 серпня Франциск говорив про минулих царів Петра I та Катерину II, які обидва розширили російську територію, і сказав своїм слухачам, що вони є спадкоємцями "великої російської імперії".

Журналісти поцікавилися у Папи, чому у своїй промові він згадав Петра І та Катерину ІІ, на що він відповів, що мав на увазі "відповідальність за свою спадщину".

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли сказав це", - зазначив Франциск, коментуючи свої скандальні заяви.

Ці коментарі викликали обурення в Україні, оскільки лідер країни-агресора Росії Володимир Путін посилався на спадщину двох російських монархів, виправдовуючи своє вторгнення в Україну та анексію її території.

Натомість таку заяву радо зустріли у Кремлі та похвалили Папу за знання російської історії.

"Можливо, це був не найкращий спосіб висловлення, але, говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно, скільки культурно", - сказав Франциск, згадавши ікону російської літератури Федора Достоєвського, одного зі своїх улюблених авторів.

Пояснюючи, чому згадав Петра і Катерину, понтифік зазначив, що "це був випадковий коментар, який спав йому на думку, тому що він вивчав російську історію в школі".

"Російська культура має таку красу, таку глибину. Її не можна скасовувати через політичні проблеми. У Росії були темні політичні роки, але спадщина є, доступна всім", — підкреслив Франциск.

Скандал довкола заяви Папи Римського

Напередодні в мережі поширилося відео настанови, яку Франциск зробив російській католицькій молоді під час звернення 25 серпня. У ній понтифік закликав росіян "ніколи не забувати і не відмовлятися" від того, що вони є спадкоємцями Російської імперії Петра I та Катерини II, "великої культури та великої людяності" і "йти вперед із цим" . В офіційному тексті звернення, опублікованому Ватиканом, цього напуття не було.

Зауважимо, у Міністерстві закордонних справ вважають, що Папа Римський Франциск розповсюджує серед російської молоді великодержавні ідеї та кремлівську імперіалістичну пропаганду

У прес-службі Святого Престолу заявляють, що глава католицької церкви Франциск у ході звернення до учасників 10-ї Всеросійської зустрічі католицької молоді хотів лише закликати їх зберігати те позитивне, що є у російській культурно-духовній спадщині.

Українська греко-католицька церква, у свою чергу, "з болем" заявила, що слова глави Ватикану є "найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму", який став причиною війни в Україні, та суперечать принципам, вірність яким раніше декларував сам Франциск.