"Хотів підбадьорити": У Ватикані прокоментували скандальне звернення Франциска до "нащадків великої Росії"

У прес-службі Святого Престолу заявляють, що глава католицької церкви Франциск у ході звернення до учасників 10-ї Всеросійської зустрічі католицької молоді хотів лише закликати їх зберігати те позитивне, що є у російській культурно-духовній спадщині.

Про це заявив директор Зали преси Ватикану Маттео Бруні, повідомляє Vatican News. Зазначається, що під час телемосту 25 серпня Франциск виголосив промову, відповів на кілька запитань і "завершив зустріч коротким привітанням". Зміст останнього, власне, і спричинив скандал.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому, як явно випливає з контексту, в якому вони були вимовлені, Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивним у великій російській культурно-духовній спадщини", - зазначив Бруні.

За його словами, папа не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких він згадав у зверненні, а Петра I та Катерину II назвав лише "щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди".

Скандал довкола заяви Папи Римського

Напередодні в мережі поширилося відео настанови, яку Франциск зробив російській католицькій молоді під час звернення 25 серпня. У ній понтифік закликав росіян "ніколи не забувати і не відмовлятися" від того, що вони є спадкоємцями Російської імперії Петра I та Катерини II, "великої культури та великої людяності" і "йти вперед із цим" . В офіційному тексті звернення, опублікованому Ватиканом, цього напуття не було.

У Міністерстві закордонних справ України після цього заявили, що Франциск тим самим поширює серед російської молоді великодержавні ідеї та імперіалістичну пропаганду, "якою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців" та знищення сотень населених пунктів України.

Українська греко-католицька церква, у свою чергу, "з болем" заявила, що слова глави Ватикану є "найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму", який став причиною війни в Україні, та суперечать принципам, вірність яким раніше декларував сам Франциск.